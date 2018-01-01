Календарь ма(й)я. Виктория Ледерман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Очень добрая и светлая фантастическая повесть о важности семейных уз, о дружбе и чувстве локтя, о взаимопомощи и умении прощать обидчиков, о путешествиях во времени и чудесах истории. Главные герои книги – трое подростков: недавно перешедший в новую школу Глеб Елизаров, мечтатель-отличник Юра Карасев и погрязшая в домашних делах Лена Зюзина. Всe началось с того, что во время незапланированной экскурсии на раскопки старинного сооружения, якобы относящегося к цивилизации майя, Глеб выцарапал рядом с древней надписью текущую дату: 23.05.2013. И новый день для него и двоих одноклассников, оказавшихся рядом, не наступил. Вернулся предыдущий. Отсчeт времени пошeл в обратную сторону… Каково это – заново прожить день, в котором ты уже был? Ребята отчаянно пытаются понять, как им вернуться в своe время, как спастись… За повесть «Календарь ма(й)я» детское жюри конкурса имени В. П. Крапивина удостоило Викторию Ледерман специального приза.Звукорежиссeр и автор музыки Антон Буянов Спродюсировано агентством Frontline Creative Продюсер Константин Барышев © ИД «КомпасГид» © Виктория Ледерман ©



Календарь ма(й)я слушать на видеосервисе Wink.