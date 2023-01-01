Калечина-Малечина. Евгения Некрасова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман об отчаянии и непонимании, о поиске сочувствия и милосердии, о том, что монстром стать легко – если тебя никто не любит. ЧИТАЕТ АВТОР Музыка для аудиокниги предоставлена ансамблем «Репей» Девочка Катя живeт с родителями в маленьком городе на 11 этаже обычного панельного дома. В Катином мире из заводской трубы появляется остроносая змея, пятна на потолке превращаются в человеческие фигуры, а столбики цифр складываются в стихи. Но миру вокруг Катя не нужна: «невыросшие» дразнят, а у «выросших» нет на нее сил и времени. И Катя находит для себя выход. Но тут вмешивается Кикимора, живущая за плитой на кухне… Вместе они отправляются в опасное путешествие, и невольно превосходят по жестокости тех, кто калечил их. В новом романе «Калечина-Малечина» соединяются магический реализм, фольклор и эксперимент. Героиня «Калечины-Малечины» – это и русский Холден Колфилд, и такой маленький, ещe непьющий Веничка. Но у Холдена был его нон-конформизм, а у Венички – женщина на перроне в Петушках и ангелы небесные. А у Кати – никого! А потом – Кикимора. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Калечина-Малечина слушать на видеосервисе Wink.