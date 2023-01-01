Какое будущее мы выбираем. Климатический кризис: промедление недопустимо. Кристиана Фигерес (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Глобальное изменение климата – самая серьезная и неотложная проблема из всех, с какими сталкивалось человечество за свою историю. От того, как мы будем ее решать в следующие тридцать лет, зависит, в каком мире мы будем жить и какой мир передадим своим детям и внукам. «Какое будущее мы выбираем» – страстный призыв к действию бывшего секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Кристианы Фигерес и ее соратника Тома Риветт-Карнака. Авторы убеждены: человечество еще может избежать худшего сценария и предотвратить катастрофические последствия климатических изменений, но действовать надо немедленно. Практичная, оптимистичная и вдохновляющая, эта книга обращена ко всем поколениям, к каждому, кого угнетает сознание собственного бессилия перед лицом климатического кризиса. Авторы показывают, откуда черпать оптимизм, чтобы играть позитивную роль в предстоящих грандиозных переменах, и, наконец, какие практические шаги может предпринять каждый из нас, чтобы внести вклад в эти изменения.



Какое будущее мы выбираем слушать на видеосервисе Wink.