Каким человеком вырастет ваш ребенок? Мораль и воспитание детей. Юлия Гиппенрейтер,Алексей Рудаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уникальная и очень нужная аудиокнига о моральном воспитании детей, созданная известным психологом, профессором Юлией Борисовной Гиппенрейтер и математиком, д.ф-м.н., Алексеем Николаевичем Рудаковым. Юлия Борисовна и Алексей Николаевич супруги уже больше 50 лет. На протяжении всего этого времени они убеждались: главное диалог! Именно в процессе постоянного диалога создавалась эта уникальная и очень нужная сейчас аудиокнига. Думая о будущем и представляя наших детей выросшими, мы воображаем их уверенными в себе, успешными и хорошими людьми. Мы заботимся об их здоровье, учебе, будущих успехах и считаем, что это главное. Однако нравственность человека – залог его полноценной жизни, способности создать счастливую семью и найти свое место среди людей. В ней на примерах обсуждается стадии морального развития и проблемы, которые возникают у родителей с детьми. Комментарии авторов направляют родителей на доброжелательный разговор с ребенком в трудных моральных ситуациях. "Прочла книгу и сразу с первых строк поняла, что авторы попали в нерв, это то, что витает в воздухе, но нигде так честно и понятно не описано. Нравственность и мораль – как их привить детям и надо ли вообще об этом заботиться? На живых примерах книга читается куда интереснее и увлекательнее. Также мне очень понравились все метафоры в книге, сложные темы они делают понятными и все хорошо усваивается. Спасибо Юлия Борисовна и Алексей Николаевич за то, что продолжаете давать родителям помощь и опору, и делать современное...Слушайте книгу.



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