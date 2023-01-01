Как зарабатывать в Instagram. Дарья Манелова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы думаете о дополнительном заработке, новой профессии, смене работы или развитии своего проекта в Instagram, то это прикладное руководство – для вас. Автор книги Дарья Манелова – эксперт по ведению бизнеса в Instagram, привела в аккаунты клиентов 1 150 000 «живых» читателей и обучила 2500 человек в «Школе предпринимательства в Инстаграм». Вы узнаете, как сделать аккаунт успешным, где искать и находить клиентов, как начать зарабатывать уже с первого месяца, и какие ошибки важно не совершить на всех этих этапах. Информация актуальна и подается четко и сжато, с конкретными примерами, инструкциями и чек-листами.



Как зарабатывать в Instagram слушать на видеосервисе Wink.