Как закалялась сталь. Николай Островский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

‘Как закалялась сталь’ – один из величайших романов советского времени, автобиографический роман советского писателя – Николая Алексеевича Островского. Это бессмертное произведение экранизировалось несколько раз. Островский, прикованный к кровати, практически слепой, писал этот роман сначала по ‘транспоратору’, а затем под диктовку, подолгу обдумывая каждую фразу… Сразу после публикации произведение приобрело большую популярность. ‘Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даeтся ему один раз, и прожить еe надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жeг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать еe.’ ‘Как закалялась сталь’, Николай Островский



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