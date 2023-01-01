Как я тебя потеряла. Дженни Блэкхерст (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР, СТАВШИЙ БЕСТСЕЛЛЕРОМ В БРИТАНИИ, ЧЕХИИ, ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, ВЕНГРИИ, ИТАЛИИ, КОРЕЕ, ПОЛЬШЕ, США. Меня зовут Эмма Картрайт. Но три года назад я была Сьюзан Вебстер. И тогда же я убила своего сына. Вы бы тоже поверили в то, что в один голос утверждают все – ваши близкие, врач, полиция, не так ли? Я не помню случившегося, но мне сказали, что я убила своего трехмесячного сына Дилана. Меня судили и отправили в психиатрическую лечебницу «Окдейл», где я отбыла свой срок. Четыре недели назад меня освободили досрочно. Я создала себе новую личность Эммы Картрайт и переехала в маленький городок, где никто не знает мою историю. Этим утром я получила конверт, адресованный на мое прежнее имя. Внутри – фотография четырехлетнего мальчика по имени Дилан. И теперь я сомневаюсь во всем, чему верила до этого дня. Раз у меня не осталось воспоминаний о том жутком событии, как я могу действительно знать, что он мертв? Будь хоть малейший шанс, что ваш сын жив, на что бы вы пошли, чтобы вернуть его? «Зацепило с первой страницы и заставляло гадать до самого конца».– Клэр Дуглас, автор мирового бестселлера «Пара из дома № 9» «Совершенно захватывающе».– Клэр Макинтош, популярная британская писательница и бывшая полицейская «Выдающийся и оригинальный триллер».– Б. Э. Пэрис, автор бестселлеров New York Times «Вызывает привыкание».– WOMAN & HOME «Навязчивый, абсолютно увлекательный триллер».– RED MAGAZINE «Интригующий триллер».– GOOD HOUSEKEEPING



Как я тебя потеряла слушать на видеосервисе Wink.