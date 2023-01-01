Как я нажил 500 000 000 долларов. Мемуары миллиардера. Джон Дэвисон Рокфеллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Американский предприниматель Джон Дэвисон Рокфеллер – первый в истории человечества «долларовый» миллиардер. Основав в 1870 году нефтяную компанию «Стандард ойл», Рокфеллер заложил фундамент системы управления империей. Предпринимательская жилка появилась у Рокфеллера еще в раннем детстве. Джон покупал фунт конфет, делил его на маленькие кучки и с наценкой распродавал собственным сестрам. Филантроп по образу мыслей, Джон Дэвисон основал также «Фонд Рокфеллера» и жертвовал немалые суммы на медицинские и образовательные нужды. «Как я нажил 500 000 000 долларов» – это руководство по достижению целей от человека, для которого занятие бизнесом было вопросом воспитания, порядка и силы характера.



Как я нажил 500 000 000 долларов слушать на видеосервисе Wink.