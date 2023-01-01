Как я нажил 500 000 000 долларов. Мемуары миллиардера. Джон Дэвисон Рокфеллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Надоело постоянно влезать в долги и считать копейки от зарплаты до зарплаты? Пора вырваться из этого замкнутого круга. Аудиокнига Джона Рокфеллера «Как я нажил 500 000 000 долларов» поможет вам в этом. Мы не обещаем, что после прослушивания этой книги вы станете возглавлять рейтинг самых богатых л�юдей Forbes, но то что вы сможете по-другому взглянуть на деньги, возможность их зарабатывать, правильно тратить и экономить – гарантируем. Самый богатый человек планеты, первый долларовый миллиардер в истории человечества, делится с нами секретами, которые помогли ему стать гением коммерции и обладателем баснословного состояния.



Как я нажил 500 000 000 долларов слушать на видеосервисе Wink.