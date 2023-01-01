Как вырастить гения. Михаил Литвак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой аудиокниге собраны истории замечательных творцов, открывших феномен необыкновенного дара гениальности, а также игры-тренинги, которые развивают мозг и тренируют навыки, помогающие быстро достигать свои цели. Автор аудиокниги доказывает: гениальность проявляется не только в создании высоких образцов творчества и научных открытиях. Можно быть гениальным слесарем, поваром, бизнесменом, педагогом, родителем, супругом, руководителем. То есть человеком, способным своим трудом, способностью к преобразованиям улучшить и свою жизнь, и весь окружающий мир. Ведь, как известно, гениальность – это 1 процент дара и 99 процентов потения. Истории, суждения, рекомендации, правила, объяснения «знаков судьбы» – все это входит в арсенал мудрого Учителя Михаила Ефимовича Литвака, который пытается помочь нам всем достигнуть своего Эвереста. Ведь без ложной скромности признаемся: каждый из нас хочет удивить мир своим «Я», поэтому каждый день, каждую минуту мы учимся быть гениями. И помогает нам в этом гениальный автор этой аудиокниги.



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