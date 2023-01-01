Как выработать здоровый пофигизм или 12 шагов к уверенности в себе. Наталья Ром (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

РОМ Наталья – профессиональный бизнес-тренер, практический психолог, ведущая открытых и корпоративных тренингов и семинаров. Тематика тренингов: искусство публичной речи, психология влияния, манипуляция и защита, мастерство делового и межличностного общения, формирование имиджа и тренинги личностного роста. Тренинг КАК ВЫРАБОТАТЬ ЗДОРОВЫЙ ПОФИГИЗМ! ИЛИ 12 ШАГОВ К УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ! – это возможность взглянуть на обычные вещи по-новому, возможность каждому быть собой и поверить в себя! Цель тренинга– развитие навыков уверенного поведения, как в личной, так и в профессиональной деятельности. В программе большое количество техник, которые можно сразу использовать в повседневной жизни. С помощью тренинга вы сможете: – Выработать уверенность в своих силах с помощью эффективных техник – Быть собой и не бояться осуждения и насмешек со стороны других людей – Спокойно воспринимать критику – Узнать секреты непринужденного общения – Научиться говорить «НЕТ», не испытывая вины или сожаления – Осознавать манипуляции и успешно им противостоять – Обрести способность достигать поставленных целей Как работать с тренингом и стать уверенным в себе человеком?! Рекомендуется делать в первую очередь те упражнения, которые Вам интересны. То, что получается хорошо – делайте как можно чаще. Заучивайте наизусть отдельные техники и фразы. Ищите ситуации, где Вы можете применить техники. То, что кажется сложным – делайте в последнюю очередь. Прослушайте этот тренинг несколько раз – это гарантирует изу...Слушайте книгу.



Как выработать здоровый пофигизм или 12 шагов к уверенности в себе слушать на видеосервисе Wink.