Как выиграть переговоры. Игорь Вагин,Павла Рипинская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мы вынуждены проводить переговоры каждый день. Нужно найти компромисс с женой – кому сегодня идти в магазин, а кому мыть полы. Впереди маячит беседа с начальником по поводу того, что случилось с обещанной прибавкой к зарплате. Покупаете ли Вы старенький «Запорожец» или новый «Мерседес», полуразвалившийся сарай или трехкомнатную квартиру в центре Москвы – Вас неизбежно ждут переговоры. Владение искусством договариваться необходимо каждому человеку, но не все любят и умеют это делать. Известный психолог Игорь Вагин расскажет об основных инструментах ведения переговоров, научит стратегии и тактике переговорного процесса, будь то семейный конфликт, торг с продавцом или беседа работодателя с подчиненным.



Как выиграть переговоры слушать на видеосервисе Wink.