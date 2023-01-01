Как Трисон стал полицейским, или Правила добрых дел. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лабрадор Трисон теперь не только поводырь. Он стал настоящим полицейским и каждую ночь отправляется на опасные и рискованные задания. Но когда опасности пугали Трисона? Нести службу не так-то просто, но он справляется: помогает поймать хулигана, а еще отправляется на поиски пропавшей девочки. Выполнит ли он другие задания – слушайте в эт



Как Трисон стал полицейским, или Правила добрых дел слушать на видеосервисе Wink.