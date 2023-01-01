Как свежи были розы в аду. Евгения Михайлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вот Валентина и дома. В огромной московской квартире, где она видела только страдания, ненависть и страх. Даже там, откуда она вернулась, ей не было так больно… Адвокат Петров заинтересовался этим необычным делом – в убийстве Надежды Ветлицкой, вдовы известного поэта и художника, обвинили ее племянницу, месяц назад освободившуюся из заключения. Однажды он помог Валентине и теперь чувствовал себя ответственным за ее судьбу… Прошло много лет, однако Ирина так и не смирилась, что отец бросил их и ушел к другой. И теперь, после гибели вдовы отца, все его творческое наследие попадет в руки уголовницы? Ирина пойдет на все, но не допустит этого… Иногда судьба преподносит подарки, от которых невозможно отказаться…



Как свежи были розы в аду слушать на видеосервисе Wink.