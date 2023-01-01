Как стать ведьмой. Наталья Жарова
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Как стать ведьмой. Наталья Жарова

Как стать ведьмой. Наталья Жарова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика578 мин16+

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О книге

«Как стать ведьмой» – фантастический роман Натальи Жаровой, жанр юмористическое фэнтези, попаданцы. Магия, чародейство и волшебство всех мастей? Как бы не так! Не всем попаданкам везeт, иногда можно «попасть» не получив никаких бонусов. И что теперь делать, если без магии ты никто? Открыть любимую, истинно женскую сумочку, в которой, как известно, может найтись всe что угодно, и вспомнить – чтобы тебя считали ведьмой, вовсе необязательно ею быть!

Как стать ведьмой слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
578 мин / 09:38

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