Как стать ведьмой. Наталья Жарова (книга, 2020) слушать онлайн

«Как стать ведьмой» – фантастический роман Натальи Жаровой, жанр юмористическое фэнтези, попаданцы. Магия, чародейство и волшебство всех мастей? Как бы не так! Не всем попаданкам везeт, иногда можно «попасть» не получив никаких бонусов. И что теперь делать, если без магии ты никто? Открыть любимую, истинно женскую сумочку, в которой, как известно, может найтись всe что угодно, и вспомнить – чтобы тебя считали ведьмой, вовсе необязательно ею быть!



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