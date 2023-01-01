Как стать Плохим Парнем. Вадим Шлахтер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вадим Вадимович Шлахтер – настоящий мужчина. Более того, он бизнес-тренер, тренер личностного роста, один из лучших в России тренеров-инструкторов в области совершенствования физических, психологических и личностных качеств человека. Вадим принимал участие в подготовке элитных подразделений Министерства обороны, ФСБ, МВД и других государственных структур, а также сотрудников служб безопасности и частных охранных предприятий. Среди учеников Вадима Шлахтера – известные политики, спортсмены и… не одна сотня Плохих Парней. Плохих Парней любят девушки. Плохих Парней уважают прочие парни. Плохих Парней обходит стороной шпана. Плохим Парням виляют хвостиками собачки. С Плохими Парнями почтительна охрана. С Плохими Парнями вежлив персонал в сфере обслуживания и торговли. Если вы славный малый, вас используют женщины. На вас с презрением смотрят дети. Собачки мочатся на вашу обувь. Охрана не всегда спешит пропустить вас. Официанты подходят к вам в последнюю очередь. Вам это надоело? ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ ПЛОХИХ ПАРНЕЙ!



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