Как стать миллионером на одну зарплату. Кирилл Кириллов,Дмитрий Обердерфер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В школе и институте обучают навыкам счета, письма, определенной специальности, НО практически не встречается общественных заведений, где обучали бы тому, как грамотно обращаться с деньгами. Миллионы образованных людей успешно начинают карьеру, но впоследствии они сталкиваются с финансовыми проблемами. Они начинают работать еще упорнее, но проблемы остаются. Почему? Потому, что они не научились тому, как правильно обращаться с деньгами. Они не знают, что с ними делать кроме того, как потратить. Многие не понимают, что в жизни важно не то, сколько денег вы заработаете, а то, сколько вы способны сохранить. И не только сохранить, но и приумножить. Сделать это вы сможете, следуя рекомендациям, данным в этой книге. И тогда в один прекрасный день ваши накопления могут достичь такого размера, который позволит вам больше не работать. В первой книге Кирилла Кириллова и Дмитрия Обердерфера из серии «Властелин денег» рассказывается не только о том, как можно улучшить финансовое состояние в настоящем, но и как обеспечить себе достойное будущее и даже, выйдя на пенсию, не беспокоиться о деньгах.



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