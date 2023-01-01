Как стать корпоративным атлетом. Система управления работоспособностью и качеством жизни. Сергей Хлыстунов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Огромное количество участников делового мира испытывают острую потребность вести профессиональную и личную жизнь на пике своих возможностей. Для того чтобы жить и трудиться на полную мощность, нужно иметь высокую работоспособность и уметь ею управлять. Сегодня многие уже догадываются, что управлять своей работоспособностью можно, лишь научившись управлять собственной энергетикой. Но как это сделать для большинства остается загадкой. Эта книга – самоучитель по освоению уникальной системы управления работоспособностью и качеством жизни для всех профессионалов, занятых интеллектуальным трудом. Она дает возможность овладеть базовыми приемами и методами управления собственной энергетикой и создать на их основе свою индивидуальную операционную систему управления работоспособностью и качеством жизни. Любой деловой человек, внедривший ее в свою жизнь, сможет избавиться от постоянного дефицита энергии, хаоса, суеты и дистрессов и станет успешным корпоративным атлетом, т. е. успешным участником высококонкурентного корпоративного мира. Мира, где превыше всего ценятся результативность, эффективность, рентабельность, скорость и точность. Эта книга о том, как быть успешным профессионалом, жить полнокровной жизнью и трудиться на пике своих возможностей, оставаясь при этом счастливым, гармоничным, жизнерадостным и удовлетворенным жизнью человеком. В...Слушайте книгу.



Как стать корпоративным атлетом слушать на видеосервисе Wink.