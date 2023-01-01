Как стать богатым в России. Кирилл Кириллов,Дмитрий Обердерфер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Большинству людей приходится заниматься всю свою жизнь работой, которая не приносит ни удовольствия, ни достатка. А ведь можно получать деньги, не изматывая себя каждодневным трудом. Сегодня с помощью определенных финансовых рычагов можно уже в 30 лет и даже раньше получать доход, не зависящий от того, где и сколько вы работаете. Для этого надо просто грамотно использовать те деньги, которые вы получаете. Во книге финансовых консультантов Кирилла Кириллова и Дмитрия Обердерфера подробно рассмотрены разнообразные инструменты инвестирования. Вы узнаете, почему прибыльно инвестировать деньги, куда надежнее и выгоднее вкладывать свои средства, как работают страховые накопительные компании и паевые инвестиционные фонды, чем они друг от друга отличаются. Также вы научитесь составлять ваш личный финансовый план, грамотно расходовать свою зарплату, узнаете, как обеспечить себе финансовую безопасность… и многое другое, что поможет вам стать богатым.



Как стать богатым в России слушать на видеосервисе Wink.