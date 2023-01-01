Как стать блестящим оратором. Любая аудитория, любая ситуация. Сара Ллойд-Хьюз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Публичные выступления – процесс творческий, но автор книги с легкостью развеивает известный миф о «прирожденных» ораторах, которые «смело выходят на сцену и произносят правильные слова». Основной посыл этой книги – каждый человек способен научиться выступать перед любой аудиторией и в любой ситуации, соблюдая такие принципы, как искренность, осознанность, сопереживание, новизна, поддержание баланса и смелость. Описанные в книге техники и другие «секреты» успешных выступлений помогут читателям не только усовершенствовать ораторские навыки, необходимые в любой сфере деятельности, но и выработать свой особый, неповторимый стиль общения с аудиторией. Книга предназначена для широкого круга читателей.



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