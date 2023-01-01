WinkАудиокнигиКак создать настоящую команду. Дэвид Шервин,Мэри Шервин
Как создать настоящую команду. Дэвид Шервин,Мэри Шервин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература237 мин12+
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Сюжет
Каждому руководителю ясно, какие преимущества дают взаимопонимание и командная работа. Неясно только, как именно этого добиться. Мэри и Дэвид Шервин говорят, что существуют общие алгоритмы, которые повысят согласованность действий, оптимизируют процесс принятия решений и существенно оздоровят повседневную рабочую среду. Алгоритмы, о которых идет речь в книге, помогут коллегам сформировать общую точку зрения и совместно принимать решения в серьезных ситуациях, и в итоге превратиться в настоящую команду.
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