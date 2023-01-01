Как сила позитивного мышления сделает вас богатыми. Наполеон Хилл
Wink
Аудиокниги
Как сила позитивного мышления сделает вас богатыми. Наполеон Хилл

Как сила позитивного мышления сделает вас богатыми. Наполеон Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература676 мин12+

Сюжет

Хотите изменить жизнь? Начните с аудиокниги Наполеона Хилла, как это сделали до вас сотни богатых, успешных и знаменитых людей. Наполеон Хилл – один из самых значимых Учителей Успеха всех времен. В этой книге он откроет вам формулу мышления, которая принесет в вашу жизнь радость и деньги! Загадайте желание. Чего бы вам хотелось – больше денег? Карьеру? Семью? Здоровье? Новый бизнес? Ум оказывает огромное влияние на весь организм и воздействует на все, что нас окружает. Перестройте сознание – и желания сбудутся. Эта книга поможет вам освободить скрытую энергию, дремлющую в вас, и направить ее потенциал на реализацию любых целей.

Как сила позитивного мышления сделает вас богатыми слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг