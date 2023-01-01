Как сила позитивного мышления сделает вас богатыми. Наполеон Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хотите изменить жизнь? Начните с аудиокниги Наполеона Хилла, как это сделали до вас сотни богатых, успешных и знаменитых людей. Наполеон Хилл – один из самых значимых Учителей Успеха всех времен. В этой книге он откроет вам формулу мышления, которая принесет в вашу жизнь радость и деньги! Загадайте желание. Чего бы вам хотелось – больше денег? Карьеру? Семью? Здоровье? Новый бизнес? Ум оказывает огромное влияние на весь организм и воздействует на все, что нас окружает. Перестройте сознание – и желания сбудутся. Эта книга поможет вам освободить скрытую энергию, дремлющую в вас, и направить ее потенциал на реализацию любых целей.



Как сила позитивного мышления сделает вас богатыми слушать на видеосервисе Wink.