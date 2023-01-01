Как сделать бизнес в России и не прогореть. Кирилл Кириллов,Дмитрий Обердерфер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наше общество развивается, закрытая ранее информация становится доступной. Люди прислушиваются к себе, понимают, чего они хотят, начинают действовать. Большинство консервативно, но энергичное, азартное меньшинство инициирует перемены. А ведь предпринимательство – это, прежде всего, творчество, созидание. Если вы умеете выбирать, и хорошо информированы, то вы сможете выбрать лучшее. Если вы не умеете выбирать, и к тому же плохо информированы, то многие будут манипулировать вашим сознанием, обогащаясь за ваш счет различными способами. О подводных камнях, поджидающих предпринимателя на нелегком пути построения бизнеса, о деталях и тонкостях этого процесса, об основах и базовых правилах построения своего дела в России, о том, с чего начать и как избежать элементарных ошибок, как не только не прогореть, но и быть успешным… Обо всем этом и многом другом авторы книги рассказывают, опираясь на собственный предпринимательский опыт, на свою «принадлежность к классу экспериментаторов и создателей перемен».



Как сделать бизнес в России и не прогореть слушать на видеосервисе Wink.