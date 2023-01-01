Как разговаривать с подростками, или НЛП для родителей. Диана Балыко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы хотите стать Новым Лучшим Предком для своих детей? Вы хотите выстроить собственную эффективную модель воспитания? Вы хотите стать настоящим другом вашему ребенку? Не секрет, что возраст 11–15 лет считается «трудным», и в это время детям особенно нужны любовь и понимание родителей. Книга Дианы Балыко – практикующего психолога, тренера НЛП (нейролингвистического программирования), автора популярных учебников по практической психологии – поможет вам разобраться в этих и других вопросах воспитания подростков. – Ху из кто? или Дети наших детей – Волков бояться? или Страхи наших детей – Быстро сказка сказывается? или Что мы выдаем за правду – «Битие» определяет сознание? или Шрамы воспитания – Айболит, Айболит, почему опять болит? или Болезни и недостаток любви – А счастье так… и так… и так возможно, или Зачем быть как все? – Что такое хорошо, что такое плохо? или Всe в мире относительно – Лень – двигатель прогресса? или Как важно баловать детей – Учиться, учиться и еще раз учиться? или Наши руки не для скуки – Любовь или дружба? или Не умеешь любить – иди дружи! – Куда уводят наркотики? или Дурман-трава



Как разговаривать с подростками, или НЛП для родителей слушать на видеосервисе Wink.