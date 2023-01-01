Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Ларри Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ларри Кинг, один из известнейших в США людей, ведущий популярного ток-шоу телекомпании CNN, делится со слушателями секретами своего успеха. Практические советы признанного мастера общения помогут вам обрести уверенность в себе и навсегда избавиться от скованности в любой ситуации – выступаете ли вы на собрании, проходите ли собеседование при поступлении на работу, ведете ли переговоры, даете ли интервью или просто беседуете с незнакомыми людьми. Как утверждает мэтр, «разговор – это не пытка, а удовольствие», умение хорошо говорить – залог успеха как в политике, так и в бизнесе.



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