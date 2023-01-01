Как поставить собеседника на место. Методы словесной атаки. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как победить в словесной дуэли? Как научиться манипулировать собеседником и защищаться от психологического воздействия? Как журналисты, телеведущие и политики оказывают на нас влияние? Какие приемы используют в своей работе психотерапевты, адвокаты и следователи? Каковы способы добывания информации и вербовки у шпионов? На какие психологические крючки ловят клиентов менеджеры бизнес-клубов? Как пудрят людям мозги целители, шаманы и колдуны? Как раскручивают на деньги посетителей баров и ночных клубов? Научиться вызывать доверие и интерес, внушать людям свои идеи и не поддаваться на чужое воздействие – это дело техники. А умение дать отпор в случае резкой словесной атаки, знание человеческой психики, слабых мест и психокомплексов пригодится в жизни каждому.



Как поставить собеседника на место слушать на видеосервисе Wink.