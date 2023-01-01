Как покупать дешево и продавать дорого. Пособие для разумного инвестора. Эрик Найман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Альпина» – всегда про инновации и нестандартные решения, и эту книгу озвучил искусственный интеллект! Такой подход позволит нам выпускать больше аудиокниг, а вам – больше слушать. Подобного мы ещe не делали и не сможем без отзывов: расскажите, как вам озвучка и что можно сделать ещe лучше. О том, как заработать деньги на фондовом рынке, как продать 20 долларов за четыре сотни, как удвоить шансы на успех, просто изменив свое первоначальное мнение, как не поддаться давлению толпы или чужой точке зрения, как обезопасить семью и обеспечить себе безбедную старость.



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