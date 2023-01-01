Как почти честно выиграть выборы. Ник Чизмен,Брайан Клаас
Wink
Аудиокниги
Как почти честно выиграть выборы. Ник Чизмен,Брайан Клаас

Как почти честно выиграть выборы. Ник Чизмен,Брайан Клаас (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература562 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Есть два пути к победе на выборах: честный и почти честный. Честный предполагает конкурентную и прозрачную борьбу за сердца избирателей. Почти честный – манипуляции с общественным мнением, запугивание оппонентов, управляемые нарушения на избирательных участках.

Как почти честно выиграть выборы слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг