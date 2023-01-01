Как почти честно выиграть выборы. Ник Чизмен,Брайан Клаас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Есть два пути к победе на выборах: честный и почти честный. Честный предполагает конкурентную и прозрачную борьбу за сердца избирателей. Почти честный – манипуляции с общественным мнением, запугивание оппонентов, управляемые нарушения на избирательных участках.



Как почти честно выиграть выборы слушать на видеосервисе Wink.