Как побеждать. 8 ритуалов успеха в жизни и бизнесе от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга изменила жизнь сотен тысяч людей по всему свету! «То, о чем пишет автор, вы не прочитаете нигде!..», «Моя жизнь изменилась! И это всего за восемь дней», «После прочтения этой книги решились все мои проблемы в семье и деловой жизни», «Я понял, что могу встать в один ряд с Микеланджело, Леонардо да Винчи, Эйнштейном», «Удивительная, вдохновляющая, полная мудрости книга!». Тысячи подобных отзывов говорят сами за себя! А теперь книгу можно еще и послушать! Вы узнаете: • как научиться управлять людьми, • как правильно ставить цели и достигать их, • как взять под контроль собственную жизнь и сделать ее такой, какой вы хотели ее видеть! Перед вами восемь уроков лидерства, которые могут за восемь дней кардинально изменить вашу жизнь к лучшему! Ключ к новой жизни – в ваших руках! Слушайте, учитесь и помните: великими лидерами не рождаются – ими становятся в результате ежедневной работы над собой.



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