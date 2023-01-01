Как перестать беспокоиться и начать жить. Дейл Карнеги. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить» написана более 70 лет назад. Это не мешает ей помогать миллионам людей, которые сегодня борются с болезненной тревожностью. Автор предлагает набор формул, воздействующих на основополагающие человеческие эмоции. Эта книга эффективна для тех, кто переживает трудные времена и нуждается в определении новых жизненных ориентиров. Она заставит вас посмеяться над собственными тревогами и взглянуть на повседневную жизнь с беспристрастной отстраненностью. На большом количестве реальных примеров автор показывает, как другие люди находят выходы из похожих ситуаций. Какой-нибудь из случаев обязательно подойдет к вашей ситуации. Карнеги доходчиво объясняет, как стресс влияет на организм, и дает способы профилактики нервных срывов.



Как перестать беспокоиться и начать жить слушать на видеосервисе Wink.