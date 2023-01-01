Как папа был маленьким. Александр Раскин (книга, 2020) слушать онлайн

Удивительно добрые, веселые и поучительные рассказы Александра Раскина о том, как папа был маленьким, теперь можно и даже нужно не только читать, но и слушать. Ведь исполнил их для вас не кто-нибудь, а сам Юрий Николаевич Стоянов – Народный артист Российской Федерации актер театра и кино и просто замечательный человек. А вот, что рассказывает о своей книге сам автор: «..Я хочу рассказать вам, как родилась эта книжка. Вот ее история. У меня есть дочка Саша. Теперь она уже большая девочка. Она сама теперь часто говорит: „Когда я была маленькая…“ Так вот, когда Саша была совсем маленькой, она много болела. Однажды у Саши так болело ухо, что она плакала целые сутки и почти не могла спать. Мне было так жалко ее, что я сам чуть не плакал. И я читал ей разные книги или рассказывал смешные истории. И вот я рассказал ей о том, как я был маленьким и бросил свой новый мяч под машину. Саше очень понравилась эта история. Ей понравилось, что папа тоже был маленьким, тоже шалил и не слушался и его тоже наказывали. Она запомнила это. И теперь, как только у нее начинало стрелять в ухе, она сразу же кричала: „Папа, папа, у меня болит ухо! Скорей расскажи, как ты был маленьким!“ Я выбирал истории посмешнее: ведь нужно было развеселить больную девочку. И еще я старался, чтобы моя дочка поняла, как нехорошо быть жадным, хвастунишкой, зазнайкой. Но это вовсе не значит, что я сам всю жизнь был таким. Просто я старался вспоминать только такие случаи. А когда мне их не хватало, я брал их у других з...Слушайте книгу.



Как папа был маленьким слушать на видеосервисе Wink.