WinkАудиокнигиКак оставаться молодым и жить долго. Юрий Щербатых
Как оставаться молодым и жить долго. Юрий Щербатых (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота, Учебная и научная литература445 мин12+
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Сюжет
Жизнь зрелого человека, наполненная энергией и радостными впечатлениями,– сегодня это не мечта, а достижимая реальность. Автор этой книги издал уже более 20 книг общим тиражом полмиллиона экземпляров и заслужил международное признание. Его читают не только на русском, но и на китайском и на болгарском языках. Тот, кто прочитал книги Юрия Щербатых, понимает, как сохранить здоровье до самой глубокой старости, и с радостью выполняет простые рецепты.
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