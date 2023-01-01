Как оставаться молодым и жить долго. Юрий Щербатых (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь зрелого человека, наполненная энергией и радостными впечатлениями,– сегодня это не мечта, а достижимая реальность. Автор этой книги издал уже более 20 книг общим тиражом полмиллиона экземпляров и заслужил международное признание. Его читают не только на русском, но и на китайском и на болгарском языках. Тот, кто прочитал книги Юрия Щербатых, понимает, как сохранить здоровье до самой глубокой старости, и с радостью выполняет простые рецепты.



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