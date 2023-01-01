Как опасно предаваться честолюбивым снам. Федор Достоевский,Дмитрий Григорович,Николай Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Месяц бледный сквозь щели глядит Не притворенных плотно ставней… Петр Иваныч свирепо храпит Подле верной супруги своей. На его оглушительный храп Женин нос деликатно свистит. Снится ей черномазый арап, И она от испуга кричит…»



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