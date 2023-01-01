Как опасно предаваться честолюбивым снам. Федор Достоевский,Дмитрий Григорович,Николай Некрасов
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Как опасно предаваться честолюбивым снам. Федор Достоевский,Дмитрий Григорович,Николай Некрасов

Как опасно предаваться честолюбивым снам. Федор Достоевский,Дмитрий Григорович,Николай Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература45 мин12+

Сюжет

«Месяц бледный сквозь щели глядит Не притворенных плотно ставней… Петр Иваныч свирепо храпит Подле верной супруги своей. На его оглушительный храп Женин нос деликатно свистит. Снится ей черномазый арап, И она от испуга кричит…»

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