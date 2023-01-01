Как общаться с трудными людьми. Майк Эннесли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый из нас хоть раз в жизни имел дело с людьми вздорными, неприятными, с плохим характером, вызывающим или возмутительным поведением и взглядами на жизнь, в корне отличающимися от наших. Что делать, если общаться с такими людьми приходится на регулярной основе – по работе и в обычной жизни? �Эта книга подскажет, как обезопасить свою нервную систему, сохранить душевное равновесие и позитив. Изучите пошаговые стратегии, разработанные автором, и вывести вас из себя станет не так-то просто, а положительная отдача от вашего взаимодействия с другими людьми будет максимальной.



Как общаться с трудными людьми слушать на видеосервисе Wink.