Как навести порядок в своем бизнесе. Как построить надежную систему из ненадежных элементов. Практикум. Михаил Рыбаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К данной аудиокниге прилагается PDF-файл, рекомендованный для скачивания. Файл важен для понимания и усвоения книги. В нем собраны все примечания, рисунки и схемы из бумажной версии книги. Книга «Как навести порядок в своем бизнесе» – это система практических инструментов, которые позволят вам наладить бизнес. Так, чтобы он: • приносил хорошую прибыль • стал более конкурентоспособным и устойчивым к кризисам • стабильно работал и развивался • практически не зависел от человеческого фактора сотрудников • требовал от владельца минимального контроля. Конкретные техники и рекомендации: • 130 практических заданий, выполнив которые, вы сможете усовершенствовать свой бизнес. • 123 примера и комментария от владельцев и руководителей компаний • 418 примеров из практики автора Книга – для собственников и топ-менеджеров: от крупных холдингов до средних и малых компаний. С 2010 года она стала настольной во многих организациях. Также книга будет полезна бизнес-консультантам и тренерам. 9-е издание, исправленное.



Как навести порядок в своем бизнесе слушать на видеосервисе Wink.