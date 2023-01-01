Как научиться оптимизму. Измените взгляд на мир и свою жизнь. Мартин Селигман. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Двое заключенных сидят в тюремной камере. Единственное их развлечение — созерцать квадратные плитки, которыми выложены стены.

Один узник умирает от скуки. А другой вписывает буквы в плитки так, чтобы получались слова, перекрещивающиеся друг с другом. Он придумывает кроссворд и впоследствии обретает славу изобретателя одного из самых знаменитых развлечений.

Но наше новое саммари не про кроссворды. И не про тюрьмы. Оно про то, почему в одной и той же ситуации (даже довольно безнадежной) два человека демонстрируют принципиально разные стили поведения: один опускает руки, а другой не унывает и находит себе занятие.

Психолог Мартин Селигман посвятил этому вопросу 25 лет. И нашел ответ, который сделал сотни тысяч людей по всему миру намного счастливее. Ведь оказалось, что оптимизм — это привычка, которую можно приобрести в любом возрасте.

И вот как это сделать.



Как научиться оптимизму слушать на видеосервисе Wink.