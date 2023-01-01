Как научить мозг работать быстрее. Лабиринты мышления и памяти. Аркадий Егидес (книга, 2024) слушать онлайн

Плохо запоминаете информацию? Хотите научиться структурировать данные, чтобы было легче с ними работать? Не можете логично излагать мысли? Книга будет полезна всем, кто работает с информацией и планирует успешную карьеру, а также студентам и школьникам старших классов. По работе нужно столько всего помнить, а вы забываете даже содержание книги, которую прочли всего неделю назад. Как научить мозг работать быстрее и запоминать больше информации? С помощью специального научного подхода! Его автор – Аркадий Петрович Егидес, знаменитый врач-психиатр, доктор психологических наук, занимавшийся изучением памяти и мозга более 40 лет! Его метод без преувеличения – достояние мировой психологии. Вместе с книгой вы освоите проверенный научный подход – логико-графическое структурирование – и сможете: • переводить информацию в схемы, чтобы было легче ее запоминать; • быстро работать даже со сложным текстом; • научить мозг работать эффективнее, концентрироваться – не прилагая при этом больших усилий. Автор поэтапно познакомит вас с собственным методом перевода любого текста в четкую и ясную логико-графическую схему. В результате вы будете легко и эффективно запоминать материал любой сложности. Книга будет особенно полезна тем, кто постоянно работает с информацией и планирует успешную карьеру, а также студентам и школьникам старших классов. Книга будет полезна, если вы: • плохо запоминаете информацию, даже если ее не так много; • хотите научиться структурировать данные, чтобы было легче с ними работать; • не можете логично излагать мысли, и это мешает успеху в карьере или учебе. Аркадий Петрович Егидес – врач-психиатр, доктор психологических наук, профессор кафедры конфликтологии Московской финансово-промышленной академии (МФПА), специалист по психологии личности и психологии познавательных процессов. Основатель исследований по конфликтологии в России, а также популярного клуба культуры общения «Маленький принц». Руководитель Центра Психологической Культуры при МФПА.



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