Как наказывать подчиненных: за что, для чего, каким образом. Профессиональная технология для регулярного менеджмента. Александр Фридман (книга, 2020) слушать онлайн
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Профессиональная технология для регулярного менеджмента. Уникальное практическое руководство, не имеющее аналогов. Технологии наказания подчиненных стали главной табуированной темой современного менеджмента – в отличие от огромного количества теорий и методик поощрения и вознаграждения персонала. Гуру менеджмента обычно произносят дежурные фразы об отрицательной роли наказаний в практике управления или стыдливо обходят эту тему стороной, опасаясь прослыть негуманными и неполиткорректными, а управленцы продолжают биться головой об стену в бесплодных попытках повысить исполнительскую дисциплину подчиненных, – и всe потому, что и те, и другие недооценивают роль наказаний как инструмента управления и не умеют его применять. Это уникальное практическое руководство поможет вам объективно посмотреть на реальность и разобрать причины своих прежних управленческих ошибок и неудач. Вместе с Александром Фридманом вы шаг за шагом построите собственную систему коррекции нежелательного поведения сотрудников и получите уникальный практический инструментарий для радикального повышения точности управления любым коллективом, от небольшой рабочей группы до целой компании. Александр Фридман занимает второе место в рейтинге лучших российских экспертов в области управления по результатам исследования компании SEReputation. Среди клиентов автора книги – десятки крупнейших российских компаний, в том числе «Газпром нефть», Сбербанк, «Норильский никель» и ИНТЕРРАО ЕЭС России.
Как наказывать подчиненных: за что, для чего, каким образом слушать на видеосервисе Wink.