Как наказывать подчиненных: за что, для чего, каким образом. Профессиональная технология для регулярного менеджмента. Александр Фридман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Профессиональная технология для регулярного менеджмента. Уникальное практическое руководство, не имеющее аналогов. Технологии наказания подчиненных стали главной табуированной темой современного менеджмента – в отличие от огромного количества теорий и методик поощрения и вознаграждения персонала. Гуру менеджмента обычно произносят дежурные фразы об отрицательной роли наказаний в практике управления или стыдливо обходят эту тему стороной, опасаясь прослыть негуманными и неполиткорректными, а управленцы продолжают биться головой об стену в бесплодных попытках повысить исполнительскую дисциплину подчиненных, – и всe потому, что и те, и другие недооценивают роль наказаний как инструмента управления и не умеют его применять. Это уникальное практическое руководство поможет вам объективно посмотреть на реальность и разобрать причины своих прежних управленческих ошибок и неудач. Вместе с Александром Фридманом вы шаг за шагом построите собственную систему коррекции нежелательного поведения сотрудников и получите уникальный практический инструментарий для радикального повышения точности управления любым коллективом, от небольшой рабочей группы до целой компании. Александр Фридман занимает второе место в рейтинге лучших российских экспертов в области управления по результатам исследования компании SEReputation. Среди клиентов автора книги – десятки крупнейших российских компаний, в том числе «Газпром нефть», Сбербанк, «Норильский никель» и ИНТЕРРАО ЕЭС России.



Как наказывать подчиненных: за что, для чего, каким образом слушать на видеосервисе Wink.