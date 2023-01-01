Как мысли притягивают деньги. Открой секрет миллиардеров!. Наполеон Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами уникальный мастер-класс от величайшего учителя финансового успеха – Наполеона Хилла, идеи которого научили быть богатыми тысячи людей. Эта аудиокнига научит вас думать так, чтобы стать центром денежной энергии, чтобы деньги навсегда вошли в вашу жизнь. В каждой главе вы познакомитесь с особым «денежным» способом мышления. Узнаете, о чем конкретно и как надо думать, прежде чем принимать решения и предпринимать конкретные шаги. Научитесь распознавать возможности, ставить и достигать цели, сколь бы великими они ни были. С этой аудиокнигой вы усовершенствуете свой ум до степени, когда вы будет четко знать – как и что делать для привлечения денег в свою жизнь. Сотни миллионных состояний и успешных корпораций начались именно идей с Наполеона Хилла. Сейчас ваша очередь превратить мысль в деньги! Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



Как мысли притягивают деньги слушать на видеосервисе Wink.