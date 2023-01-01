Как мы покупали русский интернет. Сергей Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Васильев – первый инвестор и председатель совета директоров Рамблера в 1999–2001 гг. Его новая книга посвящена освоению русского интернета с начала нулевых годов, самого яркого и бурного времени его развития, до наших дней. В книге описана история становления одного из первых и легендарных российских интернет-порталов – Рамблера. Какие вызовы стояли в те дни перед зарождавшимся интернет-бизнесом, какие проблемы приходилось решать и чем все это закончилось. В середине 2000-х автор вместе с партнерами взялся за освоение украинского интернет-пространства здесь в перипетии жесткого и конкурентного бизнеса начали вплетаться политика и война… Это реальная хроника событий, фактов, удач и поражений в российском и украинском интернете глазами одного из его первопроходцев. Но эта книга не только про интернет, она – откровенный рассказ автора об инвестициях, людях, бизнесе и политике.



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