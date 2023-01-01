Как любить ребенка. Януш Корчак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Боже, чем защитить эту чуткую душу, чтоб жизнь не вываляла ее в грязи»? Я. Корчак Еще сто лет назад выдающийся педагог Януш Корчак нашел лучший способ воспитания детей. Это принцип полного уважения и безграничной любви к каждому ребенку. «Детей нет – есть люди, – утверждал Корчак. – Но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств». Вся педагогическая система Януша Корчака зиждется на этих казалось бы простых постулатах, которые и по сей день являются золотыми правилами педагогики. Знаменитый детский психолог Ю.Б. Гиппенрейтер так пишет о книге Януша Корчака «Как любить детей»: «Эта книга великого педагога и гуманиста Януша Корчака – подлинная энциклопедия воспитания человека, от грудного возраста до становления личности и самоуправления подростков. В ней – серьезность наблюдений ученого и мягкий лиризм художника слова. Текст Корчака напитан бесценными мыслями, яркими метафорами и четкими рекомендациями. В течение многих десятилетий эта книга служит вдохновляющим ориентиром для миллионов родителей». Издается с сокращениями



Как любить ребенка слушать на видеосервисе Wink.