Как избавиться от наследства. Надежда Мамаева (книга, 2020) слушать онлайн

«Как избавиться от наследства» – фантастический роман Надежды Мамаевой, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. «Некроманту нужно верить, как менеджеру по продажам, то бишь – сомневаться в каждом его слове. А уж если вы решитесь заключить сделку с Темным Властелином, то десять раз перечитайте договор и… Все равно не подписывайте! Ибо обманут». (из дневника попаданки) «Если ты темный маг и твоя жена из благородной семьи светлых держит в руках сковородку, то еще не факт, что она будет жарить яичницу…» (из письма чернокнижника и опытного семьянина своему холостому другу-некроманту) Но если ради мира между Темными Землями и империей Светлых должна состояться одна свадьба, то жених готов потащить к алтарю невесту в любом виде. Даже если та чуть-чуть мертва…Музыка: musopen.org/music/13036-maxixe/ Композитор: Agustin Barrios Mangore Композиция: Maxixe© Мамаева Надежда © ИДДК



Как избавиться от наследства слушать на видеосервисе Wink.