Как добиться встречи с кем угодно. Скрытая сила контактного маркетинга. Стю Хейнеке (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Вы знаете, как продавать,– это ваша работа, в конце концов,– но как добиться, чтобы высшие руководители и важные персоны перезванивали вам? Непростая задача. Номинант «Зала славы маркетинга», иллюстратор-карикатурист Wall Street Journal Стю Хейнеке обнаружил, что способен преодолеть все традиционные преграды и добраться до неуловимых управленцев с помощью нестандартных решений и персонализированного подхода, которые он назвал контактными кампаниями. Президенты, премьер-министры, знаменитости, бесчисленное количество гендиректоров и даже датская модель, которая стала его супругой,– благодаря общению с ними Хейнеке понял, что добиться встречи с якобы недоступными людьми намного проще, чем кажется. В книге он делится своим опытом со всеми, кто хочет научиться устанавливать контакт. Хейнеке объясняет, как организовать свою собственную контактную кампанию, чтобы добиться важного разговора. Он раскрывает методы, которые разрабатывал годами, опираясь на личный опыт и изучая секреты всех, кто достиг схожих выдающихся результатов,– таких, которые другие маркетологи считают невозможными, со стопроцентным откликом. На реальных примерах Хейнеке демонстрирует, как превратить контактное письмо в рекламу на всю страницу The Wall Street Journal или использовать телефон, социальные сети, электронную почту и обычную почту, чтобы связаться с небожителями и наладить контакт. Он предлагает массу ценных советов и уникальный арсенал неординарных приемов, с помощью которых легко выстроить связи, необходимые для достижения успеха.



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