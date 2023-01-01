Как быть успешной мамой: воспитание детей, карьера, творчество и счастливая семья. Евгения Дидюля (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига о том, как не бояться своих ошибок, как совершить непростой путь от общежития при Гнесинке до красной ковровой дорожки в Кремле под руку с мужем – известным гитаристом. Евгения Дидюля делится с читателями историями из своей жизни, советует, как быстро прийти в форму после рождения ребенка и как успевать все без нянь и домработниц. Отличительная особенность этой аудиокниги – позитивный настрой автора. Вы не сможете сдержать улыбку, читая невероятные истории, а на душе станет спокойно и легко.



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