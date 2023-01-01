Как быть единственной для своего мужчины. Наталья Покатилова
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Как быть единственной для своего мужчины. Наталья Покатилова

Как быть единственной для своего мужчины. Наталья Покатилова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология536 мин12+
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Сюжет

Руководство от психолога Натальи Покатиловой – для построения счастливых и долгосрочных отношений! Мы влюбляемся, любим, сопереживаем и стараемся продлить свое счастье рядом с любимым человеком. Но настоящее женское искусство заключается не в том, чтобы вовлекать мужчину в начале отношений, а в том, чтобы вовлекать его в себя каждый день. Психолог и тренер Наталья Покатилова в этой книге дает рекомендации и говорит о том, как сохранить эмоциональность и чувственность, освоить практику поддержания и обновления отношений, научиться управлять мужским вниманием, правильно выстраивать эмоциональную и сексуальную близость. Главное – здесь вы найдете действенные практики и упражнения, советы и рекомендации для того, чтобы стать единственной и любимой для своего мужчины.

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