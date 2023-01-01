Как бороться с гидрой: встретиться со страхами, следовать амбициям и стать героем, которым суждено быть. Джош Кауфман. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор этих слов — скромный писец, который однажды стал героем. Он отправился на поиски гидры — мифического чудовища, победить которое почти невозможно, но, победив, можно стать обладателем редкого сокровища.

Замечательную мотивирующую притчу о победителе гидры сочинил Джош Кауфма�н. Он искал новые методы повышения продуктивности и в конце концов понял, что в корне решить проблемы стресса и прокрастинации во время работы над важным для нас проектом невозможно. Мы вынуждены учиться жить с неуверенностью в результате, непредсказуемостью пути к победе и страхом перед будущим. Но можно использовать все это в собственных интересах.

Проект похож на лернейскую гидру, победа над которой числилась в списке 12 подвигов Геракла. Послушайте аудиосаммари на чудесную сказку Кауфмана — известного любителя эпического фэнтези, и вы обязательно почувствуете ту же, на первый взгляд, небольшую, но непреодолимую силу, которая привела к успеху его героя.



Как бороться с гидрой: встретиться со страхами, следовать амбициям и стать героем, которым суждено быть слушать на видеосервисе Wink.