Кафедра. Ирина Грекова
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Кафедра. Ирина Грекова

Кафедра. Ирина Грекова (книга, 1978) слушать онлайн

1978, Аудиокнига
Современная проза, Русская литература661 мин16+

Сюжет

Математическая кафедра крупного московского института. Маленький замкнутый мирок, в котором бурлит жизнь и кипят нешуточные страсти. На фоне повседневного существования института разворачиваются истории преподавателей и студентов – истории талантов и бездарностей, любви и дружбы, благородства и предательства, профессиональных амбиций и интриг.

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