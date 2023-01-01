Кафедра. Ирина Грекова (книга, 1978) слушать онлайн

Сюжет

Математическая кафедра крупного московского института. Маленький замкнутый мирок, в котором бурлит жизнь и кипят нешуточные страсти. На фоне повседневного существования института разворачиваются истории преподавателей и студентов – истории талантов и бездарностей, любви и дружбы, благор�одства и предательства, профессиональных амбиций и интриг.



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