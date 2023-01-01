К вящей славе человеческой. Вера Камша (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В один горький день люди пролили кровь, свою и чужую, там, где этого делать не следовало. Многие помнят эту историю, но ни один из помнящих не может ее рассказать… Когда-то, очень давно, великий воин и правитель отдал себя и весь свой род в залог за власть над будущей Империей. А его дальний потомок рискнул этим залогом ради своей любви… С давних пор в один ужасный день – День Страха – древнее Зло поднимается над миром в поисках новых жертв… Эти – или похожие – истории знают многие. Но, может быть, в этот раз все будет иначе?



К вящей славе человеческой слушать на видеосервисе Wink.