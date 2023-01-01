К вопросу о динамике детского характера. Лев Выготский (Выгодский) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«В психологической теории и в педагогической практике самая постановка вопроса не оставляла места для учения о детском характере, о развитии и процессе его становления. К этому вопросу подходили статически и рассматривали характер как устойчивую и постоянную величину, всегда равную самой с�ебе, наличную и данную. Характер понимали как статус, а не как процесс, как состояние, а не как становление…»



К вопросу о динамике детского характера слушать на видеосервисе Wink.