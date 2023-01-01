К оружию! К оружию!. Терри Пратчетт (книга, 1993) слушать онлайн

Сюжет

В Плоском мире грядут серьезные перемены. Сэм Ваймс, командующий Городской стражей, собирается жениться на леди Сибилле Овнец и отойти от дел. В городе и Гильдиях творится хаос. Некое смертельное, загадочное оружие совершает несколько жестоких и бессмысленных убийств. Кровавый след тянется ч�ерез весь Анк-Морпорк. В Ночную Стражу теперь принимают всех подряд: гномов, троллей и даже женщин… Так что, по всей видимости, капралам Моркоу, Шноббсу и сержанту Колону скучать в ближайшее время не придется.



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